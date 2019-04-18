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3 çocuk sahibi baba fenomen oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 18.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

40 yaşındaki Jeremiah Peterson isimli adam, çocuklarıyla kiloları yüzünden yeterince zaman geçiremediğini fark edince 'mükkeml bir ebeveyn' olmak için kilo vermeye karar verdi. Bu kararın ardındansa büyük bir değişim geldi!

Yaptığı spor ve diyet sayesinde 41 kilo veren Peterson, istediği kiloya ulaştıktan sonra sporu bırakmayınca modelleri kıskandıracak bir fiziğe sahip oldu. Değişimini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmeyen Jeremiah Peterson, sanal alemde bakın nasıl isminden söz ettirdi.

3 çocuk sahibi baba sosyal medyayı salladı

ABD'nin Montana eyaletinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 40 yaşındaki Jeremiah Peterson 2017 yılına kadar 131 kg'ydi.
Aşırı kilolarından kurtulmaya karar veren 40 yaşındaki baba, 2017 yılında geleceği adına önemli bir karar aldı.
Spor ve ağırlık çalışmalarına başlayan Jeremiah Peterson, kısa bir sürede 41 kg vermeyi başardı.
6, 7 ve 9 yaşında üç çocuk babası olan Jeremiah Peterson aşırı kilolu dönemlerinde sık sık aynaya baktığını ve son derece kötü göründüğünü söylüyor.
Spor hayatına tırmanışla başlayan Jeremiah Peterson, ailesine duyduğu sevginin her gün sağlıklı kalmasına ilham olduğunu belirtiyor.
Spora başlamasının bir diğer sebebini ise iş yerinde de yeterince verimli olamadığı olarak açıklayan 40 yaşındaki baba, mükemmel ebeveyn olmanın paha biçilemez olduğunu ifade ediyor.
Yaşam tarzında ciddi değişikliklere gitmeye karar veren Jeremiah Peterson, ilk etapta haftada iki gün antrenman yapmaya başladı.
Antrenmanlarını son dönemlerin popüler beslenme trendi olan ve bazıları tarafından sağlıklı bulunmayan ketojenik diyetle destekleyen Jeremiah Peterson bu sayede çok kısa sürede 41 kilo verdi.
Her sabah ortalama 4 km yürüyen ve tırmanış yapan Jeremiah Peterson daha sonra ağırlık çalışabileceği bir spor salonuna yazıldı.
Spor salonunda ağırlık çalışmaları yapmaya da başlayan Jeremiah Peterson böylece kendisine tırmanış/yürüyüş ve ardından ağırlık antrenmanı yaptığı iki program çıkardı.
Ekmek ve makarna gibi karbonhidrat bakımından zengin gıdaları diyet listesinden çıkaran Jeremiah Peterson bunlar yerine et ve sağlıklı yağlar içeren gıdaları tercih etti.
Vücudu günden güne fit ve kaslı bir görünüme kavuşan Jeremiah Peterson beslenme alışkanlığını değiştirmesi sayesinde her güne çok daha mutlu başladığını hissetti.
Et ağırlıklı beslenen Jeremiah Peterson öğünlerinde sağlıklı yeşilliklere de mutlaka yer veriyor ve asla alkol tüketmiyor.
Sağlık sürecini Instagram hesabı üzerinden de her gün paylaşan Jeremiah Peterson'ın hesabında 95 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Takipçileri de Jeremiah Peterson'dan ilham alıyor ve değişim sürecini fotoğraflarla kendisine iletiyor.
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Anahtar Kelimeler:
kilo sağlık

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