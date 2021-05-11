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ÖZET | Konyaspor 1-1 Trabzonspor

11.05.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. 1 penaltısı iptal edilen Konyaspor'un karşılaşmada ağları bulan 3 topu, faul veya ofsayt gerekçeleriyle gol değeri kazanmadı.

ÖZET | Konyaspor 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, 19. dakikada Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre 10 kişi oynarken, 64. dakikada Lewis Baker frikikten attığı golle takımını öne geçirdi. Baker, bu sezon bordo-mavili takımda 2. kez frikikten ağları sarstı.

Konyaspor'un beraberlik sayısını ise 82. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekibe 81. dakikada verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve hemen sonrasındaki kornerde gol geldi. Konyaspor'un ayrıca ağları bulan üç topundan ikisi ofsayt gerekçesiyle, biri ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, 4. sırada puanını 68 yaptı. Öte yandan bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını kaybetmedi (8 galibiyet 9 beraberlik).

Son 3 maçta 7 puan alan Konyaspor ise 49 puanla 11. basamakta yer aldı.

Süper Lig'de 42. ve son haftada Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecekken, Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada ceza sahasında Rahmanovic'in şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

18'inci dakikada Cikalleshi'nin uzun pasında topla ceza sahasına yaklaşan Sekidika, Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, kırmızı kartla Serkan'ı oyun dışı bıraktı.

23'üncü dakikada ceza sahasında Ekuban'ın şutu auta çıktı.

51'inci dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda top kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan, müdahale etti.

64'üncü dakikada Baker'in ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından serbest vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-1

81'inci dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Hadziahmetovic'in şutu, takımana beraberlik sağladı:1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hakikaten bu hakemlerle hiç bire yere varılmaz. Hepisi eyyamcı birilerine hizmet ediyor. Biraz doğru olun be. Kaleciye nerede faul var. Var a gitmeye gerek görmüyor. Sizin gibi hakem olmaz olsun. Bu maç için söylemiyorum. Bütün maçlarda birilerine yaranmak için her türlü yalakalığı yapıyorlar. Trabzon sporada yakışmıyor. güya 4. büyük . maçın sonlarına doğru tamamen vakit geçirme yerden kalkmamamlar korner bölgesinde topu saklamaya çalışmaları. büyük takım kolay olmuyor. sen git kumda oyna.
şampuan Fenerbahçe şampiyon BEŞİKTAŞ

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