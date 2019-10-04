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3 günde 4 kilo verdirdiği iddia edilen incir diyeti nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Şok diyet türlerinden biri olan incir diyeti, kuru ya da yaş incir tüketilerek yapılıyor. Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bu diyet hakkında detaylı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İncir diyetini uygulamadan önce doktora danışmanız şart sevgili okur. Peki incir diyeti nedir? İncir diyeti yemek listesi nedir? gelin hep birlikte öğrenelim.

Şifalı meyvelerden biri olan incir, özellikle sindirim sistemini destekleyen muazzam bir lif deposudur. Kalsiyum açısından zengin olan incir kemik sağlığını da destekler. Şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarına sık tüketimi önerilmez. Kabızlığı önleyen incir aynı zamanda bazı kanser türlerine karşı da kalkan olur. Onca faydasının yanı sıra incir, son zamanlarda zayıflamak amacıyla da tüketilmeye başlandı.

İddialara göre, vitamin ve mineral açısından güçlü olan incir, vücudun ihtiyaç duyduğu kaynakları karşılayabiliyorken bir yandan da yağ yakımını gerçekleştiriyor.

İNCİR DİYETİ NEDİR?

Kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verdirdiği iddia edilen incir diyetinde taze ya da kuru incir tüketilebilir. Tek tip bir beslenme tarzı olan incir diyeti sadece 3 gün uygulanmalı. Şok diyet olduğu için bu beslenme modelini uzatmak sağlık açısından sakıncalı.

3 günde 4 kilo verdiren incir diyeti nasıl yapılır? İşte detayları...

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