3 haftadır galibiyet alamayan ve rakiplerine gol dahi atamayan Beşiktaş'ta taraftar artık isyan etti! "Futbolcu mu dövelim, tesis mi basalım!"

Süper Lig'de son oynadığı Sivasspor mücadelesinden de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta maçın ardından tribünde bulunan taraftarlar oyunculara ve yönetime tepkide bulundu.

"TESİS Mİ BASALIM, FUTBOLCU MU DÖVELİM"

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından taraftarlar "Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın. Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

GOL DAHİ ATAMADILAR

Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise berabere kaldı.





