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3 İtalyan devi Miralem Pjanic'e talip

17.07.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaş indirimini kabul etmeyen Miralem Pjanic'e Juventus, Inter ve Roma talip. Maaş indirimi yapamazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak olan Barcelona, kadrosundaki tüm futbolcular için teklifleri dinlemeye hazır.

3 İtalyan devi Miralem Pjanic'e talip

Maddi darboğazdan geçen Barcelona'da ayrılığın eşiğine gelen son isim Miralem Pjanic oldu.

İspanyol ekibinin yüksek verim alamadığı ve maaş indirimi istediği Bosnalı oyuncu olumsuz yanıt alınca satış listesine dahil oldu. Oyuncuya Juventus, Roma ve Inter'in talip olduğu haberleri İspanyol basınına yansırken 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Serie A'ya dönme olasılığı yükseldi.

Miralem Pjanic haricinde Barcelona'nın astronomik maaş alan oyuncular ile birlikte kadrodaki tüm isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı da haberlere konu oldu.

2020 Eylül tarihinde Arthur ile takas olan Miralem Pjanic, Roma ve Juventus'ta oynadığı futbolla dünyanın en iyi orta alan oyuncularından biri olarak gösterilmişti.

(SPORX)

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