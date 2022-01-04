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3. Marmara Denizi Sempozyumu 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek

04.01.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Marmara Denizi Sempozyumu 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu'nun 3'üncüsü, 8-9 Ocak'ta Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda yapılacak.

Sempozyumun konuşmacıları arasında TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TBMM Müsilaj Komisyonu üyeleri, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu yer alıyor.

İş Bankası Genel Müdürlük binasında yer alan İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak sempozyumda, deniz salyası (müsilaj), kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk boğazları ve deniz ulaşımı konuları, farklı disiplinlerce kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Sempozyum, İş Bankası'nın YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Sempozyumda bu yıl Marmara Denizi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte özgün çalışmalar yürüten araştırmacılar ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarını, karar vericileri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, bakanlıkları, balıkçı kooperatiflerini, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ni, deniz ulaşımı ve turizm sektörlerini bir araya getiren sempozyumda, farklı disiplinlerden 100'ün üzerinde katılımcı Marmara Denizi'yle ilgili makaleleriyle yer alacak.

Marmara Denizi Sempozyumu, bölgenin Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile olan bağlantılarından dolayı sadece Marmara için değil, tüm Türkiye için önem taşıyor.

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