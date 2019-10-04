Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bugün başlıyor. Üç gün boyunca gastronomi şöleni yaşanacak kentte uluslararası isimler de yerini alacak. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Akdeniz ülkelerindenDario Cecchini (İtalya), Juan Jose López (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi uluslararası isimleri ağırlayacak. Festivalin konuk ülkeleri Güney Kore, Endonezya, Kolombiya ekipleri gastroshow ve dans gösterileriyle dünyanın renklerini Adana’ya taşırken, Cüneyt Asan, Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Arda Türkmen gibi ünlü şeflerin şov ve söyleşileriyle dolu festival programı üç gün boyunca sürecek. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KONUKLAR VAR Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bugün muhteşem bir açılış şovu ile başlıyor. İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler, konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya, Endonezya ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve Hatay’ı da konuk şehir olarak ağırlayan festival, görkemli kortejin ardından dünyanın en ünlü kasabı, İtalyan usta Dario Cecchini ve ülkemizin en önemli et ustası Cüneyt Asan’ın uzun süre konuşulacak gastroshowu ile açılacak. AKDENİZ MUTFAĞININ YILDIZ İSİMLERİ BİR LOKMA ADANA / ADANA BİTES TURUNDA BULUŞTU Festival açılışı öncesinde "Bir Lokma Adana / Adana Bites" turuyla Adana’yı ve yerel lezzetlerini keşfe çıkan konuk şefler, Salmanbeyli köyünde Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nin elinden yöresel Adana yemeklerini tattı, birlikte sıkma ve tandır ekmeği pişirdi. Cezerye ve tahin üretimini de yerinde deneyimleyen şefler, narenciye hasadına da katılarak Adana’nın tüm gastronomik değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

EN UZUN ET ŞİŞ GUINNESS REKORU DENEMESİ YAPILACAK Festival bu yıl bir rekor denemesine de sahne olacak. 222 metrelik dünyanın en uzun et şişi hazırlanarak, daha önce Çin’in kırdığı rekoru geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bir rekor denemesi yapılacak. Festival boyunca Adana’nın gururu yerel şeflerin yanı sıra ülkemizin en önemli isimlerinden Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileri ile buluşacak. MUTFAK ŞOVLARI, TADIM ATÖLYELERİ, ÇOCUK ETKİNLİKLERİ OLACAK! Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve ülke çapında büyük bir coşkuyla karşılanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının stantları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak. Merkez Park’ta kurulacak festival alanında üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.