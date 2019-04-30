3 yaşındaki minik İsmail’in bayrak sevgisi büyük beğeni topladı

Trabzon'da babası ile Değirmendere mahallesindeki Sülüklü Mezarlığı’nda bulunan şehitliğin önünden geçerken koşarak mezarlığa giren 3 yaşındaki İsmail İlhan Boz buradaki şehit mezarlarını, mezar taşları üzerindeki şehit resimlerini ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öptü.
BEĞENİ TOPLADI
Küçük çocuğun o anları babası Emirhan Boz tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük beğeni topladı. Baba Emirhan Boz, oğlunun polis ve askerler ile Türk bayrağı ve şehitlere büyük saygısının olduğunu belirterek inşallah ileri yaşamında da bu sevgisinin devam edeceğini söyledi. (İHA)
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