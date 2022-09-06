MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti! Gülşen'in yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu

3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti! Gülşen'in yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu

06.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere yönelik söylediği sözlerden dolay hakkında dava açılan ve ifadeye gittiği sırada tutuklanan Gülşen'in yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu. Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti!

3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti! Gülşen'in yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. Duruşma günü 21 Ekim olarak belirlendi. Gülşen’in ev hapsinin de devamına karar verildi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, bugün gönderildiği İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, 2 Eylül günü gönderilen iddianamenin incelemesini bugün tamamladı. Mahkeme, Gülşen'in ev hapsinin devamına karar verdi. Duruşma gününü ise 21 Ekim tarihine bıraktı.

EV HAPSİNİN KALDIRILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye bir dilekçe sundu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi. "Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taciz mesajları ifşa olmuştu! Mahkemeden şokTaciz mesajları ifşa olmuştu! Mahkemeden şok
Eşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçuEşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçu
Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay olduCinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Gülşen altın fiyatları dolar yarım altın ne kadar söyledi yaratacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.