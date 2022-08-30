30 Ağustos İstanbul Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?

Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos'ta Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?
Funda Arar, 30 Ağustos Salı saat 20:00'da İstanbul Kartal Meydan'da olacak.
KARTAL MEYDANINA NASIL GİDİLİR?
Kartal meydanı adres: Kordonboyu, Kartal Sahil 34860 Kartal/İstanbul
Kartal Sahil yolundaki Kartal Sahil durağı ile ulaşılır. Duraktan 16D, 133T, 134YK, 252, E-9 İETT otobüsü geçer ve ayrıca caddeden Pendik – Bostancı dolmuşu geçer.
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.
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