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30 Ağustos İstanbul Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?

30.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alacak. Bilindiği üzere; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün, bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos'ta Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?

30 Ağustos İstanbul Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?

Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos'ta Funda Arar konseri saat kaçta? Funda Arar konseri nerede?

30 AĞUSTOS'TA FUNDA ARAR KONSERİ SAAT KAÇTA?

Funda Arar, 30 Ağustos Salı saat 20:00'da İstanbul Kartal Meydan'da olacak.

FUNDA ARAR KONSERİ NEREDE?

KARTAL MEYDANINA NASIL GİDİLİR?

Kartal meydanı adres: Kordonboyu, Kartal Sahil 34860 Kartal/İstanbul

Kartal Sahil yolundaki Kartal Sahil durağı ile ulaşılır. Duraktan 16D, 133T, 134YK, 252, E-9 İETT otobüsü geçer ve ayrıca caddeden Pendik – Bostancı dolmuşu geçer.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.


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