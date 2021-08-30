30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt ve Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik önünde devam eden törende de Vali Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım araçla halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

- Siirt

Siirt'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Siirt'te kutlamalar kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Daha sonra Garnizon Komutanlığındaki şehitlik ziyaret edildi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua edildi ve mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kutlamalara, Garnizon Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Hulusi Şahin Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Tören, Turgut Özal Bulvarı'nda, Vali Şahin ve Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan'ın halkı selamlaması ile devam etti.

Hava Üsteğmen İlhan Daşdemir'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, asker geçit töreni gerçekleştirildi.

