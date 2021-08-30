30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Elazığ Valiliği önünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Erkaya Yırık ve protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde devam eden törende Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, askeri araçla vatandaşları selamladı.

Törene AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yırık, 30 Ağustos Zaferi'nin her türlü zorluk ve imkansızlıklara karşı milletin ordusuyla birlikte adını şanlı tarihinin altın sayfalarına yazdırdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Anadolu’nun kalbinde başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşmanın ayak izlerinin vatan topraklarından silindiğini ifade eden Yırık, "30 Ağustos Zaferi ile ata yadigarı topraklar bizlere ebedi yurt kılınmıştır. Şanlı ordumuz bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Bağımsızlık meşalesinin bir daha sönmemek üzere yakıldığı 30 Ağustos Zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı kahraman milletimizin sarsılmaz azim, inanç ve kararlılığıyla kazanmıştır." diye konuştu.

- Bingöl

Bingöl Valiliği önünde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

49. Komando Tugayında görevli İkmal Üsteğmen Rahman Büyükoflaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Şırnak

Şırnak Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şiir okundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabul ettiği tören, konvoyla şehir turunun ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığında devam etti.

Burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlik anıtına karanfil bırakıldı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Törene AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Enes Kürkçü, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.



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