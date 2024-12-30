30 Aralık 2024 Pazartesi Akşamı Televizyon Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV dizileri...

Pazartesi akşamları televizyon izleyicileri için heyecan dolu bir zaman dilimi olmaya devam ediyor. 30 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler ekranlarda izleyicilerle buluşacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanalların yayın akışında yer alan yapımlar büyük ilgiyle izlenecek.

Bugün ekranlarda birbirinden heyecanlı dizi ve programlar izleyicileri bekliyor. Sevdiklerinizi izlerken aynı zamanda eğlenceli programlarla keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. 30 Aralık 2024 Pazartesi günü yayınlanacak olan programlar ve diziler hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Now TV'de Kızıl Goncalar yeni bölüm var.

Son günlerde reytingleri alt üst eden Uzak Şehir yeni bölüm Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

09:00

Neler Oluyor Hayatta?

11:15

Yaprak Dökümü

13:00

Gelinim Mutfakta

16:00

Annem Ankara

18:30

Kanal D Ana Haber

20:00

Uzak Şehir-Yeni Bölüm

00:15

Annem Ankara-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Bu Sabah

10:00

Deha

12:30

Gelin Evi

15:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45

Show Ana Haber

20:00

Güldür Güldür Show

00:15

Deha-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI

07.30

İlk Bakış

08.00

İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45

Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30

Şakir Paşa Ailesi

13.30

En Hamarat Benim

16.30

Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00

Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00

Kahvaltı Haberleri

10: 00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00

atv Gün Ortası

14: 00

Sen Anlat Karadeniz

16: 00

Esra Erol’da

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Terminatör

22: 40

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema

TRT YAYIN AKIŞI

10.30

Alişan İle Hayata Gülümse

13.15

Seksenler

14.55

Masumlar Apartmanı

17.45

Lingo Türkiye

19.00

Ana Haber

19.55

İddiaların Aksine

20.00

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

STAR YAYIN AKIŞI

07:00

Güne Başlarken

09:45

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15

Söz

19:00

Star Haber

20:00

Aile Şerefi

21:45

Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00

Dizi

07:15

Ebru ile 8’de Sağlık

08:30

Aramızda Kalmasın

11:00

MasterChef Türkiye

12:45

İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15

İlkay Buharalı'yla Gerçekler