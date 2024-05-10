30 gün bozulmayan çilek saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş

Büyük küçük herkesin severek tükettiği çilek meyvesi ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte raflarda yerini aldı. Hızla bozulabilen çilek için oldukça basit bir saklama tüyosu var. İşte 30 gün bozulmayan çileklerin sırrı...

NEREDEYSE BİR AY TAZE KALAN ÇİLEK SAKLAMA YÖNTEMİ

Market veya pazardan alınan çilekler genellikle ilk günkü tazeliğini kolay kolay koruyamıyor. Taze haliyle tüketilmeyen çileklerde zamanla çürüme bozulmalar başlıyor. Çilekleri günlerce taze tutmanın sırrı aslında çok basitmiş. Neredeyse bir ay boyunca çilekleri taze tutan bu saklama yöntemini daha önce hiç duymadınız.

Bu yöntem için gerekli olan tek malzeme bir adet kavanoz. Çilekleri yıkamadan bir cam kavanoza doldurun ve ağzını sıkıca kapatın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Bu yöntemle çileklerin 30 gün kadar tazeliğini koruduğu iddia ediliyor.







