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    4. 30 gün bozulmayan çilek saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş

    30 gün bozulmayan çilek saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.05.2024 09:40
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    Çilek, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği meyvelerden. Hem görüntüsü hem de tadıyla iştah açan çileğin hızla bozulma problemine karşı etkili saklama yöntemleri araştırılıyor. Çilekleri kimi sirkeli suda kimi ise karbonatlı suda bekletip yıkıyor. Ancak bu çilek saklama yöntemi ezber bozan türden. Çilekleri yıkamadan saklanılan bu yöntem hem çok basit hem de etkili. İşte detaylar...

    30 gün bozulmayan çilek saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş

    Büyük küçük herkesin severek tükettiği çilek meyvesi ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte raflarda yerini aldı. Hızla bozulabilen çilek için oldukça basit bir saklama tüyosu var. İşte 30 gün bozulmayan çileklerin sırrı...

    NEREDEYSE BİR AY TAZE KALAN ÇİLEK SAKLAMA YÖNTEMİ

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    Market veya pazardan alınan çilekler genellikle ilk günkü tazeliğini kolay kolay koruyamıyor. Taze haliyle tüketilmeyen çileklerde zamanla çürüme bozulmalar başlıyor. Çilekleri günlerce taze tutmanın sırrı aslında çok basitmiş. Neredeyse bir ay boyunca çilekleri taze tutan bu saklama yöntemini daha önce hiç duymadınız.

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    Bu yöntem için gerekli olan tek malzeme bir adet kavanoz. Çilekleri yıkamadan bir cam kavanoza doldurun ve ağzını sıkıca kapatın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Bu yöntemle çileklerin 30 gün kadar tazeliğini koruduğu iddia ediliyor.

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