Makarnayı böyle pişirin! Şeflerin önerdiği yöntem lezzetini artırıyor

Makarna pişirirken çoğu kişinin mutfaktaki alışkanlığı oldukça benzer: Su kaynatılıyor, tuz ve makarna eklendikten sonra pişen makarna süzgeçten geçirilerek suyundan ayrılıyor. Ancak şeflere göre bu yöntemde önemli bir ayrıntı gözden kaçıyor. Makarnanın pişirme suyunu lavaboya dökmek yerine saklamak, sosun kıvamını ve yemeğin lezzetini iyileştirebiliyor.

MAKARNA SUYUNU DÖKMEK YERİNE KULLANIN

Makarna pişerken suya nişasta bırakıyor. Bu nedenle bulanıklaşan pişirme suyu, sosların kıvamını ayarlamak ve makarnaya daha iyi tutunmasını sağlamak için doğal bir yardımcı görevi görüyor.

Şefler, makarnayı süzgece dökmek yerine maşa veya kevgir yardımıyla doğrudan tencereden alarak sosun bulunduğu tavaya aktarmayı öneriyor. Böylece makarnayla birlikte bir miktar nişastalı su da sosun içine geçiyor. Bu su, sosun emülsiyon oluşturmasına yardımcı olarak daha pürüzsüz ve parlak bir kıvam elde edilmesini sağlıyor.

Barilla'nın baş şefi Lorenzo Boni, az miktarda makarna suyunun yemeğin kurumasını önlediğini ve sosun makarnayı daha iyi kaplamasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Boni'ye göre bu suyu hazır bulundurmak, sosun istenen kıvama ulaşması açısından önemli.

Allora Ristorante'nin baş şefi Pietro Aletto ise makarnayı süzerken suyunun tamamını dökmek yerine ne kadarının yemeğe karışacağını kendisinin belirlemek istediğini söylüyor. Aletto, makarnayı tek bir hareketle tencereden alıp doğrudan sosun bulunduğu tavaya aktarıyor.

Trattoria da Zacca ar 20'nin şefi ve sahibi Daniele Zaccagnini de makarnayı sosun içinde tamamlamayı risotto hazırlama yöntemine benzetiyor. Zaccagnini, makarnanın kevgir veya maşa yardımıyla alınmasını ve pişirme suyunun bir kısmının üzerinde kalmasını öneriyor. Böylece makarna, sosla birlikte pişmeye devam ediyor.

MAKARNA SÜZMEK İÇİN HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

Şefler, klasik süzgeç yerine makarnayı doğrudan tencereden almaya yarayan farklı mutfak gereçlerini tercih ediyor.

Pietro Aletto'nun önerdiği makarna sepeti, tencerenin içine yerleştirilen ve makarnayla birlikte sudan çıkarılabilen tel örgülü bir aparat. Bu sayede makarna, kaynar sudan doğrudan sosun bulunduğu tavaya aktarılabiliyor.

Lorenzo Boni ise tencerenin içine oturan, delikli yapıya sahip çıkarılabilir süzme aparatını kullanıyor. Uzun makarna çeşitleri olan spagetti ve linguine için maşa da pratik bir seçenek. Ancak küçük ve kısa makarna parçalarını maşayla toplamak daha zor olabiliyor.

SÜZGEÇ KULLANMANIN UYGUN OLDUĞU İKİ DURUM

Şeflere göre klasik süzgeç her zaman gereksiz değil. Özellikle soğuk makarna tariflerinde ve ısıya duyarlı soslarda makarnayı süzmek daha uygun olabiliyor.

Pesto sosu bu duruma örnek gösteriliyor. Daniele Zaccagnini, pesto sosunun doğrudan yüksek ısıya maruz kalmasının sosun aşırı ısınmasına ve ayrışmasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle makarnanın fazla suyunu süzerek daha hızlı soğutmak tercih edilebiliyor.

Bir diğer istisna ise peynirli cacio e pepe tarifi. Bu yemekte yüksek sıcaklık, Pecorino peynirinin kesilmesine veya uzayan, lastiksi bir kıvam almasına yol açabiliyor. Makarnayı süzgeçten geçirmek, fazla suyun uzaklaştırılmasını ve makarnanın daha hızlı soğumasını sağlayarak hassas peynirli sosun hazırlanmasını kolaylaştırıyor.