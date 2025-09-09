Mynet Trend

30 kişiyi zehirleyip 12 hastasını öldürmüş! Seri katil gibi doktor...

53 yaşındaki Frédéric Péchier isimli bir doktor, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı kliniklerde 30 hastasını zehirlemek ve 12'sinin de ölümüne neden olmak suçlarından yargılanıyor. Olay, Fransa'da infial yaratırken doktor suçlamaları kabul etmedi.

Fransa’nın doğusundaki Besançon şehrinde anestezi uzmanlığı yapan Frédéric Péchier, 30 kişiyi zehirlemek ve 12'sinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. 53 yaşındaki Péchier isimli sağlık görevlisinin başarılı bir anestezist olarak görüldüğü ancak 2008-2017 yılları arasında çalıştığı iki klinikte hastalarını zehirlediği belirtildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Péchier, bugün bir Fransız radyosuna hakkındaki iddiaları doğrulayacak “herhangi bir zehirlenme kanıtı olmadığını” söyledi.

ÖLÜMCÜL DOZDA LİDOKAİN VERİLMİŞ

Toplamda kurtarılamayan hastaları içeren 12 şüpheli vaka tespit edildi. Bunların bazılarının nedeninin açıklanamadığı belirtildi. İlk ölüm vakası Ekim 2008’de Damien Iehlen oldu. 53 yaşındaki Iehlen, rutin bir böbrek ameliyatı için Saint-Vincent Kliniği’ne gitti ve kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan testlerde adama ölümcül dozda lidokain verildiği tespit edildi.

