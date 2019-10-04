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30 saniyede yumurta soyma yöntemi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Sabah kahvaltılarında sık sık yumurta haşlaması tercih ediyorsanız, bahsedeceğimiz yumurta soyma yöntemi ile zaman kazanabilirsiniz. Özellikle çalışanlar için sabah kahvaltısı hazırlığı son derece hızlı olmalıdır. Siz de kahvaltısız yapamam diyenlerdenseniz ve besleyici gıdayı öğünlerinizden eksik etmek istemiyorsanız bahsedeceğimiz yöntemi deneyebilirsiniz.

30 saniyede yumurta soyma yöntemi

Kaliteli ve ucuz protein kaynağı olan yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir. Kalp sağlığını koruyan, kas gelişimini destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan yumurtayı sabah kahvaltılarında tüketmek oldukça önemli.

Sağlık açısından son derece değerli olan yumurtanın en sağlıklı tüketim şekli ise haşlamadır. Zaman alan bu işlemi kolaylaştırmak için ise bazı pratik yöntemler mevcut. İnternette yumurta soyma videolarına denk geliyorsunuzdur. Biz de izlediğiniz bu videolar arasından en pratik olanı sizler için inceledik.

30 SANİYEDE YUMURTA SOYMA YÖNTEMİ
İlk olarak yumurtayı haşlayın. Bu arada yumurtayı 5, 6 dakikadan fazla haşlamaktan kaçının. Çünkü uzmanlar bu sürenin uzaması sonucunda yumurtanın besin değerlerini kaybettiğini söylüyor.

Haşlanan yumurtaları hemen buzlu suyun içine alın ve 15 saniye bekletin. Yumurtayı sudan çıkardıktan sonra hem eliniz yanmayacak hem de çatlayan yumurtaların kabukları hızlı ve kolay bir şekilde çıkacaktır. İşte bu kadar basit ve oldukça etkili!

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