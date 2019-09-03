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300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.09.2019 07:29 | Son Güncelleme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan 300 yıllık ahşap yapı, fizik kurallarını alt üst ediyor.

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Sivas’ın Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacahayrat mezrasında bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen samanlık, yapım şekli ile bir hayli ilgi çekiyor. 70 metre kare genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki yapıyı ilginç kılan ise bugün ki teknoloji ile bile yapılması bir hayli zor olan binanın 3 asır önceki imkanlar ile yapılabilmiş olması. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen yapının duvarlarını 10 metre uzunluğunda yarım metre çapındaki kütükler oluşturuyor. Tonlarca ağırlıkta ki kütükler birleştirici herhangi bir malzeme kullanılmadan üst üste istiflenerek oluşturulmuş. Sadece bir baba ve kızı tarafından yapıldığı düşünülen binada kullanılan devasa kütüklerin ne şekilde taşındığı ve ne şekilde istiflendiği ise tam olarak bilinmiyor.

KÜLTÜR VARLIKLARI LİSTESİNE ALINSIN

Konuyla ilgili açıklama yapan tarihçi, araştırmacı-yazar Fikri Karaman, binanın bugün ki imkanlarla bile yapılmasının bir hayli güç olduğunu belirterek 3 asır önce sadece iki kişinin binayı inşa edebilmesinin şaşkınlık verici olduğunu söyledi. Karaman ayrıca bir tek çivi bile kullanılmadan inşa edilen yapının günümüzde halen ayakta kalmasının dikkat çektiğini sözlerine ekledi. Karaman binanın kültür varlıkları arasına alınması gerektiğine de dikkat çekti.

NASIL YAPILDIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Yaklaşık 3 asırlık binayı günümüzde halen samanlık olarak kullanan Mehmet Akpınar, binanın bir baba ve kızı tarafından yapıldığının rivayet edildiğini belirtip, binanın üst üste dizilen kütüklerle meydana geldiğini ve nasıl bir teknikle kütüklerin taşınarak istiflendiğinin bilinmediğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Çivi bina

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