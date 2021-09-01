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31 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

01.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos Salı akşamı MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Güldür Güldür Show, Ada Masalı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

31 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

31 Ağustos Salı akşamı TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı, Show TV'de Güldür Güldür Show ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar, reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

31 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yarışması , 2. sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Baht Oyunu” dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Türkiye-Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası karşılaşması” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PORGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

3 BAHT OYUNU KANAL D

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

6 TÜRKİYE-POLONYA KAADINLAR VOLEYOL ŞAMPİYONASI TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW TKR SHOW TV

8 ADA MASLI STAR TV

9 BAHT OYUNU ÖZET KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PORGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 TÜRKİYE-POLONYA KAADINLAR VOLEYOL ŞAMPİYONASI TRT 1

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

4 BAHT OYUNU KANAL D

5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW TKR SHOW TV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW

9 ADA MASALI STAR TV

10 HABER ÖNÜ SHOW TV

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FOX
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