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31 asal mı? 31 sayısı asal mıdır?

07.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematikte önemli bir yeri olan asal sayılar öğrencilerin birçok sorusunu oluşturan bir konudur. Asal sayılar, sadece 1 ve kendisi ile bölünebilen tam sayılardır. Sadece iki tane tam böleni bulunan asal sayılar genellikle şifreleme işlemlerinde kullanılır. Birçok asal sayı bulunmaktadır.

Asal sayılar pozitif sayılardır bu sebeple en küçük asal sayı 2'dir. 2'den itibaren sonsuza kadar gider. Matematikte sonsuz ifadesi yer aldığı için en büyük asal sayı bilinmez. Bunun yerine 1 ile 100 sayıları arasındaki asal sayılar belirlenir ve kullanılır. Bunun için uygulanan yöntem de 1'den 100'e kadar oluşturulan tabloda 2'den başlayarak her sayının katlarına çarpı işareti koyulur. En son 1'in de üzeri çizilir ve kalanlar asal sayıdır.

31 asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisi hariç hiçbir sayıya bölünmezler. Sadece 2 böleni olduğu için çarpanlar kümesi de 2 elemanlı olacaktır. 31 sayısının da çarpanlar kümesi 2 elemanlı olduğu için ve başka sayıya bölünmediği için asal sayıdır.


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