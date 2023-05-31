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31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

31.05.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu? Ayrıntılar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 31 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları...

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (24 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı.

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TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 ATV ANA HABER ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7 SURVIVOR TV8
8 COP ADAM STAR TV
9 ADIM FARAH FOX
10 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 COP ADAM STAR TV
4 ATV ANA HABER ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ADIM FARAH FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 COP ADAM (OZET) STAR TV
10 KRALICE KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ATV ANA HABER ATV
5 ADIM FARAH FOX
6 COP ADAM STAR TV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 SURVIVOR TV8
10 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

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