31 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor iletişim ödülünü kim aldı? Finale son 2 hafta!

Survivor ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları yaşanıyor. Survivor'da bu akşam hem iletişim oyunu hem de eleme heyecanı yaşanacak. 31 Mayıs Çarşamba akşamı programın yeni bölümünde iletişim ödülü oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 25 Mayıs Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam çifte ödül heyecanı yaşandı. İlk etapta yemek ödülü için yarışan yarışmacılar ikinci etapta iletişim ödülü için ter döktüler.

Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya geçen mücadelenin sonucunda Nefise'nin yüksek performansıyla kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kırmızı takım hem yemek ödülü kazandı hem de sevdikleriyle iletişim kurabilme şansı elde etti.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Nefise, Asena ve Ertuğ'un eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı olacak.

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi Takımda ter döken Survivor Aziz, oylamada en az smsi alarak Survivor'a veda etti. Elenen adayın açıklanmasının ardından Asena'nın 'Ha ha ha' diyerek imalı bir şekilde gülmesi gecenin en çok konuşulan hareketlerinden oldu.





