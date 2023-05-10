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  4. 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin pilot taraftarından görülmemiş kutlama! Takımının adını göklere yazdı

33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin pilot taraftarından görülmemiş kutlama! Takımının adını göklere yazdı

10.05.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Ligi Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli'de pilot bir taraftar kullandığı uçakla takımının logosunu gökyüzüne yansıtacak şekilde bir rota çizdi. İşte detaylar...

33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin pilot taraftarından görülmemiş kutlama! Takımının adını göklere yazdı

İtalya Serie A'da bitime 5 hafta kala 33 yıllık hasrete son vererek şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli taraftarları kutlamalarına devam ediyor.

GÖKLERE YAZDI

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İtalyan ekibinin taraftarı olan bir pilot, şampiyonluk kutlamalarında çıtayı çok yükseğe çıkardı. Çılgın taraftar kullandığı uçakla takımının amblemini başarılı bir şekilde gökyüzüne çizmeyi başardı.

98 DAKİKA SÜRDÜ

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Uçakların hareketlerinin gözlemlenmesine olanak sağlayan Flightradar24'ün internet sitesinden edinilen verilere göre Napoli taraftarı, toplam 1 saat 38 dakika süren bir uçuş gerçekleştirerek unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

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