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34 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

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YAŞAM  | 16.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kuzey Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Işıklar köyü mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı.

Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Can pazarının yaşandığı kaza midibüsteki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde midibüsün ilerlerken sürücüsünün birden kontrolünü kaybettiği görülüyor. Yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kuzey Çevre Otoyolu midibüs kazası

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