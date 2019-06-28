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340 kiloya kadar çıkmıştı! Son halini görenler 'Bu mucize' diyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 28.06.2019 07:48 | Son Güncelleme

340 kilo olduğu için yıllarca yatağa mahkum halde yaşayan ABD'li 51 yaşındaki Milla Clark, doktorunun verdiği diyeti hiç bozmadan 3 yıl boyunca uyguladı.

3 yıl sonunda 69 kiloya düşen Milla Clark'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Milla'nın değişim hikayesi...

Amerika'da yaşayan 51 yaşındaki Milla Clark, 340 kiloya kadar çıkmış ve kolunu dahi kaldıramayacak duruma gelmişti.
3 yıl boyunca yatağa mahkum yaşayan ve evden dışarı çıkamayan Clark, doktorunun verdiği diyet programıyla tam 269 kilo vererek herkesi şoke eden bir değişime imza attı.
69 kiloya düşen Clark, kilo vermeden önceki süreçte ABD'de yayınlanan 'My 600-Lb' isimli programa katıldı.
Milla, kilolarından dolayı yaşadıkları zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.
Program doktorunun kendisine verdiği diyeti üç yıl boyunca kararlılıkla takip eden Milla, programın en başarılı hastası seçildi.
Milla Clark, verdiği kilolardan dolayı dört duvar arasında yaşamaktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
İşte Backgrid'in geçtiği fotoğraflarla Milla Clark'ın 3 yıllık değişim hikayesi...
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Anahtar Kelimeler:
Milla Clark abd diyet doktor

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