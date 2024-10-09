35 yaşındaki Türk hoca, Avrupa ekibine imza attı! Fatih Terim'in ekibindeydi...

İtalya'da Roma U18 ve Spezia U19 takımlarını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi Avusturya oldu.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ, ST. PÖLTEN'DE

35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Lig ekibi SKN St. Pölten'in yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "SKN St Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş'in (35) yeni baş antrenör olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.

"TT", özellikle U18 takımını İtalya şampiyonluğuna taşıdığı ve ‘Yılın Antrenörü’ olarak onurlandırıldığı AS Roma'daki son başarısı olmak üzere, üst düzey kulüplerden büyük bir deneyim getiriyor. Kariyerinde José Mourinho, Fatih Terim, Igor Tudor ve Cesare Prandelli gibi ünlü antrenörlerle çalışmış ve üst düzey performansa odaklanan zihniyetini daha da geliştirmiştir." ifadeleri yer aldı.