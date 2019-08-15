35 Yaşından sonra özellikle kadınların diyet listelerine eklemeleri gereken 5 besin;

35 yaşından sonra tüketilmesi gereken besinler

FASULYE Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin ve mercimeğin meme kanserini önleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var.

AZ YAĞLI YOĞURT Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kanseri önleyen besinleri açıkladı.

YAĞLI BALIKLAR Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.

KIRMIZI MEYVELER Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz gibi likopen zengini gıdaları haftada üç-beş kez tüketmeleri oldukça faydalı. Güçlü bir antioksidan olan likopenin erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı gibi, kadınlarda da meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.