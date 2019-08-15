YEMEK

35 yaşından sonra tüketilmesi gereken besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kanseri önleyen besinleri açıkladı.

35 Yaşından sonra özellikle kadınların diyet listelerine eklemeleri gereken 5 besin;

35 yaşından sonra tüketilmesi gereken besinler

FASULYE

FASULYE
Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin ve mercimeğin meme kanserini önleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var.

AZ YAĞLI YOĞURT

AZ YAĞLI YOĞURT
Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kanseri önleyen besinleri açıkladı.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR
Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.

KIRMIZI MEYVELER

KIRMIZI MEYVELER
Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz gibi likopen zengini gıdaları haftada üç-beş kez tüketmeleri oldukça faydalı. Güçlü bir antioksidan olan likopenin erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı gibi, kadınlarda da meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

AZ YAĞLI SÜT VE PORTAKAL

AZ YAĞLI SÜT VE PORTAKAL
Kadınların günde belirli miktarlarda D vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun kemiklere faydalı olabilmesi için bağırsaklardan emilmesi gerekiyor. D vitamini alımı kadınlarda kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl skleroz (MS), meme, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltıyor. D vitamininin bağırsak ve yumurtalık kanserini önlediğine dair araştırmalar var.
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