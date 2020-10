36 LİRASINI AZERBAYCAN'A GÖNDEREN ESRANUR'A LAPTOP HEDİYE EDEN İŞ İNSANI KONUŞTU

"İSRANUR BİZE VATAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TOPYEKÜN SEFERBER OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"

12 yaşındaki İsranur İşleyen ile görüntülü telefon konuşması yaptığını belirten Nesir, “Kendisiyle konuştum. Çok da şirin ve tatlı bir balamız. Zaten İsranur bugünkü Türk gençliğinin simgelerinden biridir. Yani İsranur bununla bütün dünyaya, düşmanlara gösterdi ki; biz bir Türk halkı olarak, kız erkek, 10 yaş, 5 yaş, 50 yaş fark etmez söz konusu vatan olduğunda biz her bir işimizi kenara bırakıp topyekûn seferber oluruz ki, vatanımızı kurtaralım. İsranur bu gayreti ile bunu tam olarak göstermiş oldu. Buradan da yeniden teşekkürler, derslerinde başarılar demek istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE CAN OLARAK, KAN OLARAK HER ŞEYİYLE YANIMIZDADIR"

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Zahid Nesir, “Türkiye can olarak, kan olarak her şeyiyle yanımızdadır. Bir kardeşin kardeşe yapacağı ne gerekirse, Türkiye kardeş olarak hepsini yapıyor. Teşekkürler Türkiye" dedi. Azerbaycan'da yaşananları ve duygularını DHA'ya anlatan Nesir, "Çok iyiyim. Moralim yerinde. Uzun zamandır beklediğimiz bir dönem geldi. Millet olarak, halk olarak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycan halkı topyekûn birleşmiş durumda. Çoluk çocuk demeden yaşlı genç demeden vatan mücadelesine başladık. Ve her şey çok iyi gidiyor. İşgalde olan topraklarımızı birer birer geri alıyoruz. İnşallah kısa zamanda bütün işgal olmuş topraklarımızı azad ederiz. Bundan eminiz. Çünkü güçlü ordumuz var. Halkımızın ordumuza tam desteği var. Kardeş Türkiye'mizin devlet olarak, halk olarak tam desteği var" ifadelerini kullandı.

