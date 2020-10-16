36 LİRASINI AZERBAYCAN'A GÖNDEREN ESRANUR'A LAPTOP HEDİYE EDEN İŞ İNSANI KONUŞTU

Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İsranur İşleyen, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a gönderdi. Bakü'de yaşayan iş insanı Zahid Nesir, İsranur'un bu davranışı karşısında ona bir laptop bilgisayar hediye etti. DHA'ya konuşan Zahid Nesir, “İsranur bugünkü Türk gençliğinin simgelerinden biridir. Yani İsranur bununla bütün dünyaya gösterdi ki biz bir Türk halkı olarak, kız erkek, 10 yaş, 5 yaş, 50 yaş fark etmez söz vatan konusu olduğunda her bir işimizi kenara bırakıp topyekûn seferber oluruz" dedi. Van'da yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Azerbaycan´a destek olmak istedi. Kumbarasında tablet almak için biriktirdiği 36 lirasını Azerbaycan'a bağışlamak istediğini ailesine söyledi. İsranur, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan´ı çok sevdiğini anlattı. Kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur'un bu davranışını sosyal medyadan gören Bakü'de yaşayan iş insanı Zahid Nesir, hemen harekete geçerek küçük kıza laptop bilgisayar gönderdi.

"İSRANUR ORDUMUZA DESTEK OLMUŞTUR, BU GURUR VERİCİ BİR OLAYDIR" İsranur'un bu davranışı karşısında çok duygulandığını belirten Zahid Nesir, "Bir akşam vakti sosyal medyaya bakıyordum. Orada Türkiye'den küçük bir kız çocuğunun, 11 yaşında İsranur balamız (kızımız), kendisiyle de konuştum. Derslerini çalışmak için laptop alabilmek için biriktirdiği 36-40 lirayı bizim ordumuza yardım olarak göndermiş. Bu beni çok duygulandırdı. Burada Türk milleti olarak küçük bir kız çocuğumuzdan tutun en yaşlımıza kadar herkesin vatanı için seferber olmasının duygularını yaşadım. Ve sonra Türkiye'de yaşayan yakın bir arkadaşımı aradım. Dedim ki, 'lütfen bu aileyi bulmamda yardımcı ol' Kendisi sağ olsun 1 gün içinde aileyi buldu. Ve buradan İstanbul'dan kızımızın küçük hediyesini aldık. Ve gönderdik kendisine. Aslında büyük bir hareketi İsranur balamız etmiştir. Çünkü O, varı yoğu biriktirdiği 36 lirayı ordumuza bağışta bulunmuştur. Ordumuza destekte bulunmuştur. Biz de ona küçük bir hediye de bulunduk" şeklinde konuştu.

"İSRANUR BİZE VATAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TOPYEKÜN SEFERBER OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"

12 yaşındaki İsranur İşleyen ile görüntülü telefon konuşması yaptığını belirten Nesir, “Kendisiyle konuştum. Çok da şirin ve tatlı bir balamız. Zaten İsranur bugünkü Türk gençliğinin simgelerinden biridir. Yani İsranur bununla bütün dünyaya, düşmanlara gösterdi ki; biz bir Türk halkı olarak, kız erkek, 10 yaş, 5 yaş, 50 yaş fark etmez söz konusu vatan olduğunda biz her bir işimizi kenara bırakıp topyekûn seferber oluruz ki, vatanımızı kurtaralım. İsranur bu gayreti ile bunu tam olarak göstermiş oldu. Buradan da yeniden teşekkürler, derslerinde başarılar demek istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE CAN OLARAK, KAN OLARAK HER ŞEYİYLE YANIMIZDADIR"

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Zahid Nesir, “Türkiye can olarak, kan olarak her şeyiyle yanımızdadır. Bir kardeşin kardeşe yapacağı ne gerekirse, Türkiye kardeş olarak hepsini yapıyor. Teşekkürler Türkiye" dedi. Azerbaycan'da yaşananları ve duygularını DHA'ya anlatan Nesir, "Çok iyiyim. Moralim yerinde. Uzun zamandır beklediğimiz bir dönem geldi. Millet olarak, halk olarak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycan halkı topyekûn birleşmiş durumda. Çoluk çocuk demeden yaşlı genç demeden vatan mücadelesine başladık. Ve her şey çok iyi gidiyor. İşgalde olan topraklarımızı birer birer geri alıyoruz. İnşallah kısa zamanda bütün işgal olmuş topraklarımızı azad ederiz. Bundan eminiz. Çünkü güçlü ordumuz var. Halkımızın ordumuza tam desteği var. Kardeş Türkiye'mizin devlet olarak, halk olarak tam desteği var" ifadelerini kullandı.

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-İş insanı Zahid Nesir ile röportaj

