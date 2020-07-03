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38 yaşındaki Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Çek futbolcu Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakacak.

38 yaşındaki Milan Baros, sezon sonunda futbolu bırakıyor

Ülkesinin Banik Ostrava takımında oynayan 38 yaşındaki futbolcu Milan Baros, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalara veda edeceğini belirtti.

Baros, kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Kafa olarak futbola devam etmek istiyorum ancak vücudum 'dur' diyor. Aşil tendonumdaki sakatlık daha fazla oynamama izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Banik Ostrava'da futbola başlayan Baros, daha sonra transfer olduğu Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Olympique Lyon'da ise lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda gol kralı olan, 2011-12 sezonundaki şampiyon kadroda yer alan Çek oyuncu, sarı-kırmızılı takımda oynadığı 116 resmi maçta 61 gol attı. Milan Baros, Banik Ostrava ile bu sezon oynadığı 18 maçta ise 3 gol kaydetti.

(AA)


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