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  4. 39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önceki hali gündem oldu! "Her hali rüya gibi"

39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önceki hali gündem oldu! "Her hali rüya gibi"

17.10.2023 12:47 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ile beraber rol aldığı Son Çağrı'yla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un eski hali gündem oldu. Ünlü ismin yıllar önceki haline yorum yağdı.

Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığı ile de ilgi odağı oluyor. 39 yaşındaki Tatlıtuğ'un eski hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Savaş Ay'ın sunduğu 'A Takımı' programına katılan oyuncu imajı ve konuşması ile dikkat çekti. "Ömür boyu mutluluklar dilerim size. Zor bir dönem geçirdiniz, hiç kolay değil. Özellikle Mehmet kardeşim senin için konuşuyorum. Burdan söz veriyorum. Maddi ve manevi her türlü destekle yanındayım" dedi.

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Kuzey Güney, Aşkı Memnu, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un bir çiftle olan konuşması gündem oldu.

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Sosyal medyada yakışıklı oyuncu ile ilgili "Her hali rüya gibi", "Adam gibi adam", "Akıl yaşta değil baştadır", "Hep çok yakışıklı" yorumları yapıldı.

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