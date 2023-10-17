39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önceki hali gündem oldu! "Her hali rüya gibi"

Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığı ile de ilgi odağı oluyor. 39 yaşındaki Tatlıtuğ'un eski hali sosyal medyaya damga vurdu.

Savaş Ay'ın sunduğu 'A Takımı' programına katılan oyuncu imajı ve konuşması ile dikkat çekti. "Ömür boyu mutluluklar dilerim size. Zor bir dönem geçirdiniz, hiç kolay değil. Özellikle Mehmet kardeşim senin için konuşuyorum. Burdan söz veriyorum. Maddi ve manevi her türlü destekle yanındayım" dedi.

Kuzey Güney, Aşkı Memnu, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un bir çiftle olan konuşması gündem oldu.

Sosyal medyada yakışıklı oyuncu ile ilgili "Her hali rüya gibi", "Adam gibi adam", "Akıl yaşta değil baştadır", "Hep çok yakışıklı" yorumları yapıldı.







