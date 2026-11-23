Bahis soruşturması sürecinde hakemlik kariyerine ara vermek zorunda kalan Zorbay Küçük, uzun bir aranın ardından yeniden sahalara döndü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve suçsuz olduğu belirlenerek serbest bırakılan 34 yaşındaki hakem, 25 Ekim 2025 tarihindeki son maçından 390 gün sonra resmi bir karşılaşmada görevlendirildi.

MENEMEN FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI YÖNETTİ

Zorbay Küçük, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Menemen FK - Şanlıurfaspor mücadelesinde düdük çaldı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ŞANLIURFASPOR'DAN TFF'YE DİSİPLİN BAŞVURUSU

Maçın ardından Şanlıurfaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zorbay Küçük'ün verdiği kararlara tepki gösterildi ve hakem ekibiyle birlikte disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurulduğu bildirildi.

Sarı-yeşilli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Menemen Futbol Kulübü – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev yapan hakemlerin kararlarına ilişkin olarak kulübümüz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır. Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Tespit edilen hatalı kararlar, dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu’na sunulmak üzere, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli resmî başvurular yapılmıştır. Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır."