4-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yönetimine olay sözler: Bunu siz istediniz!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın yankıları sürerken ünlü yorumcu Nihat Kahveci mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'in tartışmalı kararlarına ve maça dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KAHVECİ'NİN O SÖZLERİ:

"TALISCA KONYA OVASI'NDA"

"İlk golden sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcuları kilitlediler, adım attırmadılar. Hak eden taraf kazandı bugün. Talisca eşittir gol. İki tane birbirinden güzel gol attı, üçüncü golü özellikle. Talisca, 'Artık ben de bir şeyler yapayım, bir maça damga vurayım' dedi. Talisca, Konya Ovası'nda bomboş. Etrafında Trabzonsporlu oyuncu yok. O şuttan bir tane daha denese, oraya gitmez. Bazı goller öyledir. Ama bu kadar güzel olur bir gol. Talisca, neden alındığını bugün gösterdi."

"MOURINHO DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ"

"Galatasaray maçına göre 6-7 oyuncu değişikti. Jose Mourinho bugün dersine iyi çalışmış. Bugün birçok oyuncu iyiydi ama bugün Mert Müldür ilk yarıda en çok aksayan isimdi. Ona da bir şey demem. Bir gün sağ bir gün sol bek oynuyor. Mourinho, herkese ihtiyacı olduğunun (Saint-Maximin) farkına vardı. UEFA gitti, kupa gitti, ligde 3 derbi kazanamadı. Bugün 'Artık kritik maç kazanmam lazım' dedi. Mourinho'ya bugün eleştirecek bir şey yok. Formasyonu değiştirdi, oyuncuları değiştirdi. Hoş geldin Mourinho! Bugün bizi şaşırttı, bence Fatih Tekke'yi de şaşırttı."

"NET PENALTI"

"Bana göre sol ayak çizgi üzerinde. Mustafa'nın müdahalesi çizgi üzerinde. Net penaltı. Bunun tartışması yok."

"BUNU SİZ İSTEDİNİZ"

"O pozisyona 'penaltı' diyen çıkar, 'penaltı değil' diyen de çıkar. Zubkov'un kolu açılıyor mu, açılıyor. Bence penaltı verilecek gereklilikte açıldı kolu. Ben penaltı çalarım. VAR neden çağırmadı anlamadım. Yabancı VAR... İstenildi, kimse de bir şey demesin."