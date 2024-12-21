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  4. 4 ayda 13 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi derin yırtmacıyla dikkat çekti! 'Az kalsın açılacaktı'

4 ayda 13 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi derin yırtmacıyla dikkat çekti! 'Az kalsın açılacaktı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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'İki Satır Yara', 'Ay İnanmıyorum', 'Susma', 'Yabani' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 4 ayda tam 13 kilo veren ünlü isim son sahnesindeki kostümüyle dikkat çekti. Aşkın Nur Yengi'nin siyah derin yırtmaçlı elbisesine kısa sürede yorum yağdı.

4 ayda 13 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi derin yırtmacıyla dikkat çekti! 'Az kalsın açılacaktı'

Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Sıkı bir diyet yaparak fit bir görünüme sahip olan Aşkın Nur Yengi 4 ayda tam 13 kilo vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan Aşkın Nur Yengi sahne kostümlerinde de değişikliğe gitti. Daha iddialı elbiseler tercih eden ünlü ismin son sahnesindeki siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle adından söz ettirdi.

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Kırmızı öpücük detaylarıyla derin yırtmacını kapatan Aşkın Nur Yengi bu haliyle kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin sahnedeki görüntüsüne kısa sürede yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin iddialı tarzına; 'az kalsın açılacaktı', 'sende mi?', 'yaşlanınca neyin ispatına gireceğimizi bilmediğimiz için', 'açmalara doymadılar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nur Yengi
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