4 ayda 13 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi derin yırtmacıyla frikik vermekten korkmadı! 'Az kalsın açılacaktı'

Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Sıkı bir diyet yaparak fit bir görünüme sahip olan Aşkın Nur Yengi 4 ayda tam 13 kilo vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan Aşkın Nur Yengi sahne kostümlerinde de değişikliğe gitti. Daha iddialı elbiseler tercih eden ünlü ismin son sahnesindeki siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle adından söz ettirdi.

Kırmızı öpücük detaylarıyla derin yırtmacını kapatan Aşkın Nur Yengi adeta frikik vermekten korkmadı. Ünlü ismin sahnedeki görüntülerine kısa sürede yorum yağdı.

YORUM YAĞDI



Ünlü ismin iddialı tarzına; 'az kalsın açılacaktı', 'sende mi?', 'yaşlanınca neyin ispatına gireceğimizi bilmediğimiz için', 'açmalara doymadılar' gibi yorumlar yapıldı.