4 aylık Boston bebek sosyal medya kralı olma yolunda...

Bebeklerin çoğu ince telli saçla doğar, ancak bazı bebekler ailesini bile şoke edecek derecede kalın telli ve gür saçla dünyaya geliyor. Aynı 2018 Aralık doğumlu, Avustralyalı Boston gibi...

Boston sadece dört aylık. Avustralya'dan sosyal medya sayesinde hayatımıza giren bu ufaklık lüks bir saç modeli ile sosyal medya kullanıcılarının aklını başından alıyor.

İki çocuk annesi Tara Simich, ikinci oğlunun saçı yüzünden nereye giderse gitsin olay yarattığını, çoğu insanın onu görünce şaşkına döndüğünü söylüyor.

"Bazı insanlar donup kalıyor. Boston o kadar küçük ki bu saça nasıl sahip olduğunu soruyorlar. Düşünsenize küçücük bir surat kocaman saç" diye konuşan Tara Simich sosyal medyada bebeğinin saçına fotoşop yaptığına dair suçlamalara da maruz kaldığını söyledi.

"İnsanlar inanmak istemiyor" diyen anne bu eleştirilere son vermek için Instagram hesabından Boston'un, aynı babası gibi, kalın telli gür saçla doğduğunu yazdı.



