YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da başlayacak

"4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da başlayacak

11.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da "Akdeniz Esintileri" konseri ile başlayacak.

Konserde, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, soprano Funda Uyanık ve Tenor Hakan Aysev'e eşlik ederek, sevilen şarkılarından oluşan programı ile sanatseverlerin karşısında olacak.

Etkinlikler kapsamında 23 Temmuz'da "3 Tenor" konseri gerçekleştirilecek.

Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev konserde sahne alacak.

Grubun kurucusu İtalyan kontrbasçı, basçı ve vokal Beatrice Valente, İtalyan caz piyanisti Ergio Valente ve perküsyon sanatçısı Rocco Sagaria'dan oluşan "Beatrice Valente Jazz Trio", 30 Temmuz'da dinleyicilerle buluşacak.

Beatrice Valente Jazz Trio, klasik caz eserlerinin yanı sıra Akdeniz ve Avrupa cazının seçkin örneklerine uzanan programları ile 75 dakika sürecek bir performans sergileyecek.

İspanya'da defalarca yılın dansçısı ödülünü alan, flamenko dansının usta grubu AIDA Gomez Dans Topluluğu, "Carmen" gösterileri ile 4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri'ne konuk olacak.

Georges Bizet'in unutulmaz "Carmen" müziklerinin gösteri için Jose Antonio Rodriguez tarafından özel bestelenmesi sonucu ortaya çıkan flamenko eserleri, dans ve müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandıSkuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden olduErzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdiBodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum carmen

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.