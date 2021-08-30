4 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

BEŞİKTAŞ: 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Bayrağı

Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

FENERBAHÇE: Daima izinde olduğumuz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

GALATASARAY: Bir milletin azim ve inancının zafere dönüştüğü Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

TRABZONSPOR: "Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir.”

Bugün, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki istiklal mücadelesinde büyük bir zafer kazanıldı. O zafer, Cumhuriyetle taçlandırıldı. Kutlu olsun! #30Ağustos





