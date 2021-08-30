SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. 4 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

4 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

30.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 büyükler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı paylaştıkları mesajlarla kutladı.

4 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

BEŞİKTAŞ: 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Bayrağı

Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

612c04fac8c3731b544acd8c

FENERBAHÇE: Daima izinde olduğumuz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

612c04fac8c3731b544acd90

GALATASARAY: Bir milletin azim ve inancının zafere dönüştüğü Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

612c04fbc8c3731b544acd94

TRABZONSPOR: "Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir.”

Bugün, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki istiklal mücadelesinde büyük bir zafer kazanıldı. O zafer, Cumhuriyetle taçlandırıldı. Kutlu olsun! #30Ağustos

612c04fbc8c3731b544acd98

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli olduSüper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Galatasaray'a şoke eden skor!

Galatasaray'a şoke eden skor!

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.