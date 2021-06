"4 Dağ 4 Kültür Projesi" kapsamında Türkiye'deki 4 dağda, 40 genç kamp yapacak

KADASK Başkanı Alp Arslan ise projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında 4 ilde 10'ar genç ile ortak faaliyetler planladıklarını ifade eden Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde bütçe bedeli yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi. Bu bütçe üzerinden bütün faaliyet giderlerini temin ediyoruz. Biz bu proje kapsamında gençlerimize doğada güvenli yaşam, arama-kurtarma eğitimleri, doğa koruma ve farkındalık eğitimleri, kış dağcılığı, temel dağcılık ile tırmanış eğitimleri gibi eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

Konaklamanın çadırlarda yapılacağını kaydeden Arslan, "Çünkü biz gençlerimizin doğayla daha barışık yaşamalarını ve doğayı korumalarını istiyoruz. Her şehirde hafta sonları 2 gün kalacağız. Her ilde şehrin doğal güzelliklerini gezdireceğiz. Her çalıştayda bu konuda uzman kişinin rol model olduğu bir konuşmamız olacak. Her faaliyetin sonunda ise kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve İç Anadolu kültür öğelerinin hepsini görmelerini, tanımalarını ve özümsemelerini istiyoruz. Faaliyetlerimiz yarın Kastamonu’da başlayacak. Daha sonra Kayseri, Erzurum ve Bursa'da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.