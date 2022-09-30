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4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda atlı okçuluk müsabakaları yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında dün başlayan atlı okçuluk yarışları, "Macar parkuru" ve "tabla bendi" branşlarında sürüyor.

Geleneksel atlı okçuluk yarışlarına katılan 30 ülkeden 74 sporcunun mücadeleleri izleyenlerden ilgi görüyor.

Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlar, farklı branşlarıyla yarın devam edecek.

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4. Dünya Göçebe Oyunları4. Dünya Göçebe Oyunları
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