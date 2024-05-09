Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! Bir aile evlerinin salonunun ortasında mangal yaktı... Bir gören bir daha baktı

TikTok'tan gerçekleştirilen bir canlı yayında bir aile evlerinin salonunun ortasında mangal yaktı. Pencereler kapalı bir şekilde mangal yapan aile evlerinin duman altı olmasına aldırış etmeden o anları TikTok canlı yayınında paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ailecek karbonmonoksit keyfi yaşamışlar resmen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların para kazanmak için yaptıkları çok ilginç noktalara gidiyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bu nasıl bir ev?" yorumunu yaptı.







