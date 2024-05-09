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    4. Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! Bir aile evlerinin salonunun ortasında mangal yaktı... Bir gören bir daha baktı

    Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! Bir aile evlerinin salonunun ortasında mangal yaktı... Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 08:16
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    TikTok'ta yapılan canlı yayınlar her geçen gün daha ilginç hale gelmeye devam ediyor. Son olarak bir aile TikTok canlı yayınında evlerinin ortasında mangal yaktıkları anları paylaşınca viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremezken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    TikTok'tan gerçekleştirilen bir canlı yayında bir aile evlerinin salonunun ortasında mangal yaktı. Pencereler kapalı bir şekilde mangal yapan aile evlerinin duman altı olmasına aldırış etmeden o anları TikTok canlı yayınında paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ailecek karbonmonoksit keyfi yaşamışlar resmen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların para kazanmak için yaptıkları çok ilginç noktalara gidiyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bu nasıl bir ev?" yorumunu yaptı.

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