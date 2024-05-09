Sert kayaya çarptı! Laf attığı kadının kocası profesyonel boksör çıktı... Eşini taciz eden şahsı hastanelik etti

Altı kez ulusal amatör şampiyon olan ve geçen yıl profesyonelliğe adım atan İspanyol boksör Antonio Barrul, İspanya'nın Leon kentinde gerçekleşen bir film galasında ettiği kavgayla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ailesiyle birlikte film keyfi yapan boksör, bir adamın eşine ve küçük kız çocuğuna yönelik saldırgan bir tavır sergilediğini iddia ederek yaşanan kavganın nedenini anlattı.

Radioestadio Noche'ye konuşan Barrul, "Her şey kaos ve felaketti. Beni tehdit etmeye başladı ve ben aşağıya onun oturduğu yere gitmeye karar verene kadar durum daha da kötüleşti. Kendimi ve ekranda gördüklerinizi kontrol edemedim. Kamuoyundan özür diledim çünkü bu görüntüler beni gururlandırmıyor. O videoda gösterilen şey benim kim olduğum değil" dedi.







