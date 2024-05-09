Sert kayaya çarptı! Laf attığı kadının kocası profesyonel boksör çıktı... Eşini taciz eden şahsı hastanelik etti

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 10:06
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    İspanya'nın Leon kentinde gerçekleşen bir film galasında arbede yaşandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde profesyonel boksör olan bir kişi ile eşine ve kızını taciz ettiğini iddia ettiği bir adam arasında tartışma yaşandı. Kavga bir anda kaosa dönüştü.

    Altı kez ulusal amatör şampiyon olan ve geçen yıl profesyonelliğe adım atan İspanyol boksör Antonio Barrul, İspanya'nın Leon kentinde gerçekleşen bir film galasında ettiği kavgayla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ailesiyle birlikte film keyfi yapan boksör, bir adamın eşine ve küçük kız çocuğuna yönelik saldırgan bir tavır sergilediğini iddia ederek yaşanan kavganın nedenini anlattı.

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    Radioestadio Noche'ye konuşan Barrul, "Her şey kaos ve felaketti. Beni tehdit etmeye başladı ve ben aşağıya onun oturduğu yere gitmeye karar verene kadar durum daha da kötüleşti. Kendimi ve ekranda gördüklerinizi kontrol edemedim. Kamuoyundan özür diledim çünkü bu görüntüler beni gururlandırmıyor. O videoda gösterilen şey benim kim olduğum değil" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kavga
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