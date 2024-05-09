Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Hıdırellez dilek kağıdı kayalara takılınca onu almak için hamle yaptı! Bir anda dengesini kaybedince kayalara düştü..."Kısmeti zorlamayın"

    Hıdırellez dilek kağıdı kayalara takılınca onu almak için hamle yaptı! Bir anda dengesini kaybedince kayalara düştü..."Kısmeti zorlamayın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 07:45
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın Hıdırellez dilek kağıdını denize atmak istedi. Kağıdı kayalara takılan kadın onu almak isterken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Hıdırellez dileğini denize atmak isteyen bir kızın yaşadığı zor anlar yer aldı. Kağıdı kayalara takılan kız onu almak için kayaların üzerinde yürümeye başladı. O anlarda ayağı kayan kız bir anda kendisini yerde buldu.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok kötü düştü umarım bir şey olmamıştır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısmeti zorlamayın" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

    Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

     Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

    Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

     Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

     Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

    Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"
    TV yayın akışı: 9 Mayıs 2024 PerşembeTV yayın akışı: 9 Mayıs 2024 Perşembe
    Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmişPutin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmiş
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hıdırellez
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Altına hücum! Son bir yılda yüzde 89 artı... Rekor!

    Altına hücum! Son bir yılda yüzde 89 artı... Rekor!

    Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

    Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

    Cani anne 6 yaşındaki engelli oğlunu timsahlarla dolu nehre attı

    Cani anne 6 yaşındaki engelli oğlunu timsahlarla dolu nehre attı

    Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

    Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse...

    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse...

    Türkiye'de yaşıyorlar! "Herkes ajan olduğumuzu düşünüyor"

    Türkiye'de yaşıyorlar! "Herkes ajan olduğumuzu düşünüyor"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.