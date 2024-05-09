Arkadaşlarıyla top oynamaya gitmişti! Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Saniyeler içinde yere yığıldı

MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Pune kentindeki 10 yaşındaki Shaurya Kalidas Khandve isimli bir çocuk kriket oynamak için arkadaşlarıyla buluştu. Spor sahasında duvara karşı kriket oynadığı sırada Khandve'in duvara attığı top sert bir şekilde geri döndü ve kasık bölgesine çarptı. 10 yaşındaki çocuk aniden yere düştü ve ardından tekrar ayağa kalkmayı başardı. Ancak saniyeler sonra tekrar yere yığıldı.

Shaurya yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak vardığında öldüğü açıklandı. Polis sözcüsü Sachin Dhamane, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Memurlar şu anda tanıkların ifadesinin aldığını ve otopsi sonuçlarının beklendiğini söyledi.