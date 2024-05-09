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    4. Arkadaşlarıyla top oynamaya gitmişti! Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Saniyeler içinde yere yığıldı

    Arkadaşlarıyla top oynamaya gitmişti! Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Saniyeler içinde yere yığıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 09:25
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    Hindistan'da yaşayan 10 yaşındaki Shaurya Kalidas Khandve isimli bir çocuk arkadaşlarıyla birlikte kriket oynamaya gitmişti. Kriket becerilerini geliştirmek isteyen çocuk duvara karşı oynayarak antrenman yapmak istedi. Ancak duvardan sert bir şekilde sekerek genital bölgesine gelen top 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Pune kentindeki 10 yaşındaki Shaurya Kalidas Khandve isimli bir çocuk kriket oynamak için arkadaşlarıyla buluştu. Spor sahasında duvara karşı kriket oynadığı sırada Khandve'in duvara attığı top sert bir şekilde geri döndü ve kasık bölgesine çarptı. 10 yaşındaki çocuk aniden yere düştü ve ardından tekrar ayağa kalkmayı başardı. Ancak saniyeler sonra tekrar yere yığıldı.

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    Shaurya yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak vardığında öldüğü açıklandı. Polis sözcüsü Sachin Dhamane, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Memurlar şu anda tanıkların ifadesinin aldığını ve otopsi sonuçlarının beklendiğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan
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