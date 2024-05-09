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    4. Her şey saniyeler içinde oldu! Asansörün içinde bir anda köpek saldırdı... Komşusunun yardımı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    Her şey saniyeler içinde oldu! Asansörün içinde bir anda köpek saldırdı... Komşusunun yardımı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 08:57
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    Hindistan'ın Noida kentindeki bir apartmanın asansörü korkunç anlara sahne oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde asansörün içinde bekleyen bir kıza aralık kalan kapıdan koşarak gelen bir köpek saldırdı. Kızın çığlıklarını duyan bir komşu anında olaya müdahale etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Noida kentindeki bir apartmanda asansörün açıldığı anda bir köpeğin hızla içeri girdiği ve genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Köpek bir anda kızın üzerine doğru atlarken küçük kızın yardım çığlıklarını duyan bir komşu olaya müdahale etti. Köpeği tekmeleyerek dışarı çıkartan komşunun ardından genç kız acı içinde kolunu tutarak ağlamaya başladı.

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    Asansör zemin kata ulaştığında genç kız dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya ilişkin polisten herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Hindistan köpek saldırı
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