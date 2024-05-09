Her şey saniyeler içinde oldu! Asansörün içinde bir anda köpek saldırdı... Komşusunun yardımı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Noida kentindeki bir apartmanda asansörün açıldığı anda bir köpeğin hızla içeri girdiği ve genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpek bir anda kızın üzerine doğru atlarken küçük kızın yardım çığlıklarını duyan bir komşu olaya müdahale etti. Köpeği tekmeleyerek dışarı çıkartan komşunun ardından genç kız acı içinde kolunu tutarak ağlamaya başladı.

Asansör zemin kata ulaştığında genç kız dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya ilişkin polisten herhangi bir açıklama yapılmadı.