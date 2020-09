Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenledikleri 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor. Yarışmanın bu yılki konusu ise “pandemi” olarak belirlendi.

Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri anısına bu yıl 4.’sü düzenlenen “Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması”nın konusu "pandemi" olarak belirlendi. Yarışma konusunu her yıl titizlikle belirleyen organizasyon komitesi, adeta yeni bir dünya düzeni oluşturan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bu yılki yarışma konusunun “pandemi” olması yönünde ortak bir karar vardı.

Batur, “Ne varsa sanatta var”

Eğitim, sağlık, eğlence ve akla gelen her konuda, yaşamın her alanında Covid-19 salgın hastalığının yol açtığı etkilerin yaşandığını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ”Toplumsal hassasiyetler gözetilerek konu seçiminin yapıldığı Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nda da güncel bir konu olan pandemiyi öne çıkarmak kadar doğal bir şey olamazdı. Bu süreçte yerel yöneticiler, sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve daha pek çok görev ve yetkide bulunan kimseler olarak, hastalığın teşhis ve tedavisinden, alınan önlemlerin denetlenmesine kadar olan süreçte önemli roller üstlenerek canla başla çalışıyoruz. Bu yarışma ile istedik ki bir sanatçı gözüyle pandemiye bakalım, tarihe bir not düşelim. Biliyorsunuz karikatür özü itibariyle, düşündürücü ve özlü bir fikir verme amacı taşıyan mizah oluşturma sanatıdır. Bu nedenle yarışmada yer alacak eserleri büyük bir heyecan ve merakla bekliyorum” diye konuştu.