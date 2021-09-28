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Böylesi hiçbir yerde yok! Evde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 4 farklı milkshake tarifi

28.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunaltıcı sıcaklarda serinlememizi sağlayacak içeceklerden biri de milkshake. Özellikle yaz-kış demeden herkesin favorisi olan dondurma ile birleştiği için mükemmel bir lezzete sahip. Eğer daha önce denemediyseniz ve evdeki malzemeler ile ferahlatıcı milkshakeler yapmak istiyorsanız sizi buraya alalım!

Böylesi hiçbir yerde yok! Evde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 4 farklı milkshake tarifi

Süt, dondurma ve damak tadınıza uyan neredeyse her yiyeceğin birleşiminden oluşan milkshake; deneyenlerin vazgeçemediği, denemeyenlerin ise çok şey kaybettiği bir içecek. Bu kadar lezzetli bir içeceğin çok kolay bir şekilde hazırlandığını görünce evde sürekli milkshake yapmak isteyebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız 4 farklı milkshake tarifi...

ÇİLEKLİ VE YOĞURTLU MILKSHAKE TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 top vanilyalı dondurma

  • 4 adet marshmallow (yoksa 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri)

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı çilekli yoğurt

  • 1 çay kaşığı vanilya

Püf Noktası: Eğer yoğurt sevmiyorsanız onun yerine bir kase çilek kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Marshmallow ve sütü blenderdan geçirin.

  • Daha sonra kalan bütün malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin.

  • Bardaklara eşit miktarlarda doldurun.

  • Üzerlerini zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

OREOLU MILKSHAKE TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 top vanilyalı dondurma

  • 2 su bardağı süt

  • 8 adet Oreo bisküvisi

  • Yarım çay kaşığı vanilya özütü (yoksa 1 çay kaşığı toz vanilya)

HAZIRLANIŞI

  • Oreo bisküvilerini küçük parçalar halinde kırarak mutfak robotundan geçirin.

  • Sonrasında robottan geçirdiğiniz Oreo bisküvilerinin üzerine kalan diğer malzemeleri ekleyin ve kıvam alana kadar blenderda karıştırın.

  • Karışımı eşit miktarlarda bardaklara doldurun ve Oreo bisküvileri ile süsleyin. Afiyet olsun!

KİVİLİ MILKSHAKE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 top vanilyalı dondurma

  • 2 adet kivi

  • 100 ml süt

Püf Noktası: Eğer kullandığınız kiviler ekşi ise dondurma miktarını arttırabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Kivileri soyarak küçük parçalara ayırın.

  • Kivileri ve diğer malzemeleri blendera alıp karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımları bardaklara eşit bir şekilde paylaştırın.

  • Üzerlerini çubuk tarçın ve kivilerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

ÇİKOLATALI MILKSHAKE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı çikolatalı dondurma

  • 4 adet buz küpü

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı çırpılmış krema (isteğe göre)

Püf Noktası: Damak tadınıza göre daha fazla buz ekleyebilir; çilek ve muz gibi meyvelerden de ilave edebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri blendera alın ve içerisine koyduğunuz buzlar tamamen eriyene kadar karıştırın.

  • Bardaklara eşit olarak pay ettiğiniz karışımların üzerine çırpılmış krema ve çikolata sosu ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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