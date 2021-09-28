Böylesi hiçbir yerde yok! Evde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 4 farklı milkshake tarifi

Süt, dondurma ve damak tadınıza uyan neredeyse her yiyeceğin birleşiminden oluşan milkshake; deneyenlerin vazgeçemediği, denemeyenlerin ise çok şey kaybettiği bir içecek. Bu kadar lezzetli bir içeceğin çok kolay bir şekilde hazırlandığını görünce evde sürekli milkshake yapmak isteyebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız 4 farklı milkshake tarifi...
MALZEMELER
6 top vanilyalı dondurma
4 adet marshmallow (yoksa 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri)
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı çilekli yoğurt
Püf Noktası: Eğer yoğurt sevmiyorsanız onun yerine bir kase çilek kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
Marshmallow ve sütü blenderdan geçirin.
Daha sonra kalan bütün malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin.
Bardaklara eşit miktarlarda doldurun.
MALZEMELER
4 top vanilyalı dondurma
2 su bardağı süt
8 adet Oreo bisküvisi
HAZIRLANIŞI
Oreo bisküvilerini küçük parçalar halinde kırarak mutfak robotundan geçirin.
Sonrasında robottan geçirdiğiniz Oreo bisküvilerinin üzerine kalan diğer malzemeleri ekleyin ve kıvam alana kadar blenderda karıştırın.
MALZEMELER
2 top vanilyalı dondurma
2 adet kivi
Püf Noktası: Eğer kullandığınız kiviler ekşi ise dondurma miktarını arttırabilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
Kivileri soyarak küçük parçalara ayırın.
Kivileri ve diğer malzemeleri blendera alıp karıştırın.
Hazırladığınız karışımları bardaklara eşit bir şekilde paylaştırın.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı çikolatalı dondurma
4 adet buz küpü
1 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı toz şeker
Püf Noktası: Damak tadınıza göre daha fazla buz ekleyebilir; çilek ve muz gibi meyvelerden de ilave edebilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri blendera alın ve içerisine koyduğunuz buzlar tamamen eriyene kadar karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum