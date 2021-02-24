4 farklı ülkeye ajanlık yapan ve savaş yıllarının aranılan ismi: Heinz Felfe

1918 yılında Dresden eyaletinde dedektifin oğlu olarak dünyaya gelen Felfe dünya tarihine yön veren isimlerden bir tanesidir. Hitler henüz iktidar olmadan önce onun gençlik yıllarında kurduğu örgüte üye olan Felfe savaş yıllarında farklı ülkeler için çalışan bir casustur. İşte Felfe’nin filmlere ve kitaplara konu olan ilginç hayat hikayesi...

Gençlik örgütündeki görevinin ardından 1943 yılında Nazi subayı olmayı başaran Felfe’nşn hayat çizgisi savaş yıllarının sonlarına doğru değişti. Savaş esnasında Doğu Almanya'da dış istihbaratta görev alan Felfe, savaşın sonlarına doğru Hollanda'da görev aldı ve burada esir alındı. Esir düştüğü İngiliz askerlerine Nazi subayı olduğunu söyleyen Felfe, 1947-1950 yılları arasında İngiltere için ajanlık yaptı. Bir süre sonra İngilizler Felfe'den şüphe duydu ve onunla çalışmayı bıraktı. İngilizler bu konuda haklıydı çünkü Felfe aynı zamanda Sovyetler ile de çalışıyordu. Hatta sonraki yıllarda ortaya çıkan belgelerde Sovyetlerin SS subaylarını ajan olarak aldığı gündeme geldi.