4 genç buldu! Haftalarca hiç yıkamadan kullanabilirsiniz! Bakın nasıl?

Dört Danimarkalı genç, yeni kurdukları Organic Basics şirketinden çıkardıkları buluşla; haftalarca yıkanmayan iç çamaşırı sunuyorlar.
20'li yaşlarında olan bu dört gencin bulduğu iç çamaşırının ayda sadece birkaç kez yıkanması yeterli.
"Çığır açan" tasarımın arkasındaki temel fikir, iç çamaşırınızı normalde olduğundan çok daha az yıkamanız ve bu şekilde çevreye katkıda bulunmanız.
27 yaşındaki CEO Mads Fibiger diğer arkadaşlarıyla birlikte bulduğu ürün için şunları söyledi: “İşimiz sürdürülebilir bir moda. Sırf marka diye pahalı iç çamaşırları satın almak, giymek, yıkamak ve sonunda onları kısa sürede çöpe atmak korkunç bir kaynak israfıdır."
Genç girişimcilere göre ne kadar sık iç çamaşır giydiğiniz, bu iç çamaşırları yıkamak için harcanan su çevre üzerinde önemli bir etki yaratıyor.
Görünüşe göre, külotlarınızı yıkamaktan kurtulmanızı sağlayacak bu ürünlerin içinde bulunan gizli silah gümüşün ta kendisi. Gümüş antimikrobiyaldir ve hatta bu nedenle NASA tarafından astronotlar için suyu arıtmak için kullanılır.
Bu iç çamaşırı, yenilikçilere göre tüm bakteri ve kokuların yüzde 99,9'unu yok eden gümüş bir formül kaplaması içeriyor. Mads Fibiger formülle ilgili, "Gerçekten işe yarıyor! İç çamaşırlarınızı uzun süre yıkamadan giyebilirsiniz. Böylece su ve enerji israfını azaltırken zamandan ve paradan da tasarruf edersiniz." dedi.
Eğer SilverTech (Gümüş Teknolojisi) külotlarına sahip olmak istiyorsanız ikili pakette satılan erkek iç çamaşırları için 64 dolar yani ortalama 385 TL, kadınlar için ise 56 dolar yani ortalama 337 TL ödemeniz gerekiyor.
Genç girişimcilerin açıklamalarına göre şimdiye kadar, 200 binden fazla ürün, yaklaşık 50 bin müşteriye satıldı.
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