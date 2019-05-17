4 genç buldu! Haftalarca hiç yıkamadan kullanabilirsiniz! Bakın nasıl?

Dört Danimarkalı genç, yeni kurdukları Organic Basics şirketinden çıkardıkları buluşla; haftalarca yıkanmayan iç çamaşırı sunuyorlar.

20'li yaşlarında olan bu dört gencin bulduğu iç çamaşırının ayda sadece birkaç kez yıkanması yeterli.

"Çığır açan" tasarımın arkasındaki temel fikir, iç çamaşırınızı normalde olduğundan çok daha az yıkamanız ve bu şekilde çevreye katkıda bulunmanız.

27 yaşındaki CEO Mads Fibiger diğer arkadaşlarıyla birlikte bulduğu ürün için şunları söyledi: “İşimiz sürdürülebilir bir moda. Sırf marka diye pahalı iç çamaşırları satın almak, giymek, yıkamak ve sonunda onları kısa sürede çöpe atmak korkunç bir kaynak israfıdır."

Genç girişimcilere göre ne kadar sık iç çamaşır giydiğiniz, bu iç çamaşırları yıkamak için harcanan su çevre üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Görünüşe göre, külotlarınızı yıkamaktan kurtulmanızı sağlayacak bu ürünlerin içinde bulunan gizli silah gümüşün ta kendisi. Gümüş antimikrobiyaldir ve hatta bu nedenle NASA tarafından astronotlar için suyu arıtmak için kullanılır.