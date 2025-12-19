4 gün önce istifa etmişti! Burak Yılmaz'dan hiç beklenmedik karar: Geri döndü

Gaziantep Futbol Kulübü’nde geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz dönemi resmen sona ermişti. Süper Lig’de oynanan ve 1-0 kaybedilen bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Burak Yılmaz’ın istifa ederek görevi bıraktığını açıklamıştı.

4 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Dört gün önce Gaziantep FK teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Burak Yılmaz'ın tekrar görevine döndüğü açıklandı.

Gazianatep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; Armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!

"SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE"

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burak Hoca ile görüşerek yanlış anlaşılmaları giderdik ve sorunu çözdük. Kendisi sezon sonuna kadar bizimle olacak. Ailesinden uzak ve imkânları kısıtlı bir ortamda, kulüpte adeta yatıp kalkarak büyük bir özveriyle çalışıyor. Son maç skorlarının getirdiği moral bozukluğuyla kısa bir süre dinlenmeye ihtiyaç duydu; ancak şimdi yeniden görevinin başında."

14 MAÇTA 6 GALİBİYET

Ligin 3. haftasında göreve başlayan Burak Yılmaz, takımın ilk iki haftada puan alamamasının ardından görevi devraldı. Yılmaz, Gaziantep FK’nın başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.