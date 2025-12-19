Cristiano Ronaldo yıllara meydan okuyor! İç çamaşırıyla poz verdi, fit görüntüsü gündem oldu

Adını Manchester United ile duyuran ve buradaki performansı ile Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, adını futbol tarihinin en üstlerine altın harflerle yazdırdı.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da yaptıklarıyla gündeme gelen Ronaldo, paylaştığı fotoğraf ile kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimler arasına girdi.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sauna sonrası iç çamaşırıyla poz veren 40 yaşındaki süperstarın fit ve kaslı görüntüsü dikkat çekti. Ronaldo'nun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BU SEZON 12 MAÇTA 11 GOL ATTI

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden Portekizli yıldız, bu sezon şimdiye kadar 12 maça çıktı. 11 kez fileleri havalandıran Ronaldo, 2 de asist yaptı.